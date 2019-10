09.10.2019, PP Unterfranken



Bischof Dr. Franz Jung besucht das Polizeipräsidium Unterfranken und die Bereitschaftspolizei in Würzburg

WÜRZBURG. Am Mittwoch, 09. Oktober 2019, war seine Exzellenz, Bischof Dr. Franz Jung, beim Polizeipräsidium Unterfranken und der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Würzburg zu Gast.





Das Treffen kam nicht nur auf Wunsch des unterfränkischen Polizeipräsidenten Gerhard Kallert zustande, auch der Bischof äußerte gegenüber dem Polizeiseelsorger der unterfränkischen Polizei, Matthias Zöller, im Frühjahr den Wunsch, einmal die Polizei besuchen zu können. Am heutigen Mittwoch konnte schließlich ein passender Termin gefunden werden



Nach der Abholung mit dem Streifenwagen am bischöflichen Palais konnte Polizeipräsident Gerhard Kallert zusammen mit mehreren Sachgebietsleitern des Polizeipräsidiums Bischof Dr. Franz Jung in der Frankfurter Straße begrüßen. Zunächst konnte sich der Bischof bei einem Rundgang durch die Einsatzzentrale erste Eindrücke über die Einsatzabläufe verschaffen. Beim Austausch im Präsidentenzimmer durfte der Eintrag ins Gästebuch nicht fehlen.





Wenig später ging es im Streifenfahrzeug zurück in die Innenstadt zur Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Bischof Dr. Jung, der Polizeipräsident und Polizeiseelsorger Matthias Zöller wurden dort bereits vom Dienststellenleiter, Leitenden Polizeidirektor Klaus Böhm, dessen Vertreter, Polizeioberrat Florian Koch und zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet. Schließlich ist es ein besonderes Ereignis, wenn ein Bischof eine Polizeidienststelle besucht.



Interessiert beobachtete der Bischof das aktuell ablaufende Einsatzgeschehen. Der Gartenpavillon des früheren Augustinerklosters St. Georg war aufgrund Sanierungsarbeiten nur aus der Ferne zu sehen. Besonders beeindruckt war der Bischof jedoch vom voll ausgerüsteten Streifenwagen und der Vorführung der neuen Schutzausrüstung der bayerischen Polizeibeamten.



Fotos: Polizei

Bei der III. Bereitschaftspolizeiabteilung konnte sich Bischof Dr. Jung bei einer Führung über das Gelände zusammen mit dem stellvertretenden Abteilungsleiter, Polizeioberrat Jochen Dietrich bei einer gerade stattfindenden Übung junger Polizeianwärter ein Bild vom Ausbildungsteil des polizeilichen Einsatztrainings machen, Informationen über die Ausbildung und die Aufgaben der Bereitschaftspolizei gewinnen sowie sich mit Auszubildenden austauschen. Die interessante Historie von Gelände und Kaserne vermittelte Polizeihauptkommissar Uwe Hückmann.



Polizeiseelsorger Matthias Zöller gewährte abschließend im Beisein von Polizeiseelsorgerin Antje Biller Einblicke in die Arbeit der Polizeiseelsorge, ehe es nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Kantine wieder im Streifenwagen zurück zum Bischofshaus ging.