08.10.2019, PP Unterfranken



Raub in Modegeschäft – Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Dienstagmorgen hat ein junger Mann in einem Laden eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht und ist anschließend unerkannt geflüchtet. Die Polizei in Lohr am Main fahndet nach dem Unbekannten und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Gegen 9.20 Uhr hatte der Unbekannte das Modegeschäft in der Jahnstraße noch vor der Öffnungszeit betreten und aus einem Regal Bekleidung heraus genommen. Als er mit den Kleidungsstücken ohne sie zu bezahlen in Richtung Ausgang lief, wurde er von der Angestellten angesprochen. Daraufhin bedrohte der junge Mann die Frau mit einem Messer und flüchtete aus dem Laden.



Die Polizei aus Lohr am Main fahndet gerade mit Unterstützung zahlreicher Kräfte aus benachbarten Dienststellen und auch der Bundespolizei nach dem flüchtigen Beschuldigten.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 20-25 Jahre alt

Ca. 175-180 cm groß

Schlanke Figur

Dunkle Hautfarbe

Trägt einen leichten Oberlippenbart

War bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und hellen Sportschuhen

Wer den Flüchtigen gesehen hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr am Main oder über Notruf 110 bei der Einsatzzentrale zu melden. Wir bitten um Vorsicht und warnen davor, den Mann selbst festzuhalten, der Mann könnte noch mit dem Messer bewaffnet sein. Bitte verständigen Sie in jedem Fall für die Festnahme die Polizei.