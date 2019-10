06.10.2019, PP Unterfranken



Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus entwendet – Zeugen gesucht!

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Samstagabends ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus eingedrungen. Entwendet wurden dem Sachstand nach Schmuck und Bargeld. Die Polizeiinspektion Miltenberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 19.20 Uhr und 22.20 Uhr drang der Unbekannte offenbar über den Wintergarten an der Gebäuderückseite in das Wohnhaus in der Mühlgasse ein. Im Inneren machte er sich auf die Suche nach Wertgegenständen, wobei ihm neben einem dreistelligen Geldbetrag auch einige Schmuckstücke in die Hände fielen. Dem Täter gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen.

Wer am Samstagabend im Bereich der Mühlgasse etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/9450 mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen.