05.10.2019, PP Unterfranken



Vermisste 66-Jährige wieder da – Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

WÜRZBURG. Die 66-jährige Seniorin, die am Donnerstagabend die Wohnung einer Bekannten verlassen hatte und seitdem spurlos verschwunden war, wurde am Samstagmorgen in einer Bäckerei wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Wie bereits berichtet, hatte die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet, da nicht auszuschließen war, dass sich die Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Nachdem die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Dame geführt hatten, bat die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.



Es wird darum gebeten, ab sofort von einer Namensnennung und der Verwendung des veröffentlichten Fahndungsfotos abzusehen.

Erstbericht vom 04.10.2019: