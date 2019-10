04.10.2019, PP Unterfranken



Nach Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend ist ein Unbekannter gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hat Schmuck entwendet. Die Kripo Aschaffenburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Wie der Unbekannte genau am Donnerstagabend in das Einfamilienhaus in der Haselgrundstraße eingebrochen ist, ist derzeit noch ungeklärt. Der Täter durchwühlte im Schlafzimmer im 2. Stockwerk mehrere Schränke, wurde hierbei offenbar durch die Bewohner gestört und flüchtete über den Balkon aus dem Haus.



Nach Eingang des Notrufs bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifenfahrzeuge in den Nahbereich des Hauses. Die Fahndung verlief jedoch ergebnislos. Der Täter entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck im Wert von wenigen hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.