27.09.2019, PP Unterfranken



Demonstration in Thüngersheim – störungsfreier Verlauf und positive Bilanz

THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Freitag fand in Thüngersheim von 14.30 Uhr bis 16.20 Uhr eine Demonstration zum Thema „Rodung stoppen, Klima schützen“ statt. Die Versammlung, an der 50 Personen teilgenommen haben, endete mit einer Abschlusskundgebung am Thüngersheimer Bahnhof. Die Polizei zieht eine positive Bilanz dieser Veranstaltung, die wie erwartet absolut friedlich und störungsfrei verlaufen ist.