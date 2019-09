26.09.2019, PP Unterfranken



Drei Einbrüche in Grombühl – Kripo vermutet Zusammenhang – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Gleich drei Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Supermärkte und einen Imbiss haben sich von Dienstag auf Mittwoch im Grombühl ereignet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und geht davon aus, dass die Fälle in Zusammenhang stehen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Die Einbrüche müssen sich dem Sachstand nach allesamt im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 05.30 Uhr, ereignet haben. An einem Lebensmittel-Discounter in der Inneren Aumühlstraße zerstörte der Täter die Eingangstür. Im Inneren nahm er mehrere Flaschen mit Alkoholika an sich und warf diese gegen eine Schiebetür. Ein bis zwei Flaschen dürfte der Täter entwendet haben. Er hinterließ einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.



An einem Supermarkt in der Nürnberger Straße versuchte der Täter vergeblich, über die Drehtür am Eingangsbereich einzubrechen. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Der Einbrecher flüchtete, ohne ins Innere zu gelangen. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.



Der dritte Einbruch ereignete sich in einem Asia-Imbiss in der Nürnberger Straße. Dort schlug der Unbekannte zwei Scheiben ein, um ins Innere zu gelangen. Er entwendete rund 50 Euro Münzgeld aus einer Kasse und machte sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. In diesem Fall dürfte sich der Sachschaden auf etwa 1.000 Euro belaufen.



Aufgrund der jeweiligen Vorgehensweisen ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich. Um die Taten aufklären zu können, hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer in der Nacht zum Mittwoch in der Nürnberger Straße oder der Inneren Aumühlstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Fälle beitragen könnten, wird geben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.