Frontalzusammenstoß zwischen Kleintransporter und Pkw – Zwei Verletzte

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Mittwochmorgen ist es auf der Kreisstraße zwischen Gadheim und Güntersleben zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Sprinter und einem Audi gekommen. Die beiden Insassen wurden verletzt, einer davon schwer. Beide kamen in Krankenhäuser. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Ein 46-Jähriger war mit seinem Kleintransporter von Veitshöchheim in Richtung Güntersleben unterwegs. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geriet der Sprinter kurz nach 05.00 Uhr am Ortsausgang von Gadheim zu weit nach links und es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen.



Der 38-jährige Audi-Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Fahrzeug. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst schwerverletzt in ein Würzburger Krankenhaus gefahren. Der Sprinter-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen. Auch er kam in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Die Gesamtschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich liegen.



Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Sachverständiger in die polizeilichen Ermittlungen mit eingebunden. Im Einsatz befanden sich zudem die Freiwilligen Feuerwehren Veitshöchheim und Güntersleben sowie das Straßenbauamt.



Die Kreisstraße blieb für der Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten etwa viereinhalb Stunden lang komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen sind noch Baggerarbeiten neben der Fahrbahn notwendig. Der Verkehr wird davon voraussichtlich wenn nur bedingt betroffen sein.