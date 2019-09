24.09.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT. Im Laufe des Montags drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus ein und entwendete Schmuck im Wert von über 1.000 Euro. Die Kripo sucht nun Zeugen.

Zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr gelang es einem bislang unbekannten Täter, gewaltsam über eine Kellertüre in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Beck-Straße einzudringen. Der Einbrecher nahm sich im Anschluss Zeit und durchwühlte sämtliche Schränke und Schubladen in den Räumen des Hauses. Mit Beute in Form von Schmuck im Wert von über 1.000 Euro begab sich der Unbekannte im Anschluss wieder auf die Flucht. Er hinterließ Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.