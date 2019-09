21.09.2019, PP Unterfranken



Mitbewohner mit Messer verletzt – 20-Jähriger in Polizeigewahrsam

KITZINGEN. In einer Kitzinger Asylbewerberunterkunft ist es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung unter Bewohnern gekommen. Dabei soll ein 20-Jähriger zwei Kontrahenten mit einem Messer leicht verletzt haben. Die Kitzinger Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam.

Der Sicherheitsdienst hatte die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass es offenbar zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer gekommen war. Die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen trafen an der Gemeinschaftsunterkunft auf zwei Männer im Alter von 21 Jahren, bei denen leichte, oberflächliche Verletzungen festgestellt wurden. Sie gaben an, gegen 21.00 Uhr von ihrem ein Jahr jüngeren Mitbewohner mit einem Messer angegriffen worden zu sein.



Die Beamten nahmen den 20-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille zeigte, in Sicherheitsgewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Die Nacht zum Samstag verbrachte er in einem Haftraum. Gegen ihn läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Warum die Männer in Streit geraten waren, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.