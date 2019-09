20.09.2019, PP Unterfranken



Frontalzusammenstoß auf Autobahnzubringer – Drei Personen schwer verletzt

BURGLAUER, LKR. RHÖN-GRABFELD. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer zur A 71 sind am Freitagnachmittag drei Personen schwer verletzt worden. Drei Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Bad Neustadt.

Kurz vor 15.00 Uhr hat sich der Verkehrsunfall ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein mit zwei Personen besetzter Skoda von der A 71 in Richtung Burglauer unterwegs. Offenbar geriet der Kleinwagen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Auf der Brücke oberhalb der Staatsstraße 2445 kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem VW, der in Richtung Autobahn fuhr.



Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw schwer beschädigt. Die Insassen waren zum Teil eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Die Skoda-Fahrerin und ihr Beifahrer erlitten lebensbedrohliche Verletzungen. Auch der 35-jährige VW-Fahrer aus dem Landkreis Schweinfurt wurde schwer verletzt. Alle drei wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser geflogen.



Mit der Klärung der Unfallursache ist die Polizeiinspektion Bad Neustadt betraut. Auch ein Sachverständiger ist in die Ermittlungen mit eingebunden und eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Schweinfurt befindet sich an der Unfallstelle, um sich vor Ort ein Bild zu verschaffen. Im Einsatz befinden sich zudem die Freiwilligen Feuerwehren aus Nüdlingen, Strahlungen und Münnerstadt. Der Autobahnzubringer bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wird von den Einsatzkräften umgeleitet.

Unfallzeugen sind bislang noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt bittet daher unter Tel. 09771/6060 um Hinweise von Personen, die den Unfallhergang eventuell beobachtet haben.