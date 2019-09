18.09.2019, PP Unterfranken



Nach Betriebsunfall – 46-Jähriger erliegt schweren Verletzungen

REMLINGEN, LKR. WÜRZBURG. Der 46-Jährige, der sich am vergangenen Freitag bei einem Betriebsunfall schwere Verletzungen zugezogen hatte, ist am Dienstag im Krankenhaus verstorben. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen hinsichtlich des exakten Unfallhergangs.

Wie bereits berichtet, hatte sich der Betriebsunfall am vergangenen Freitag, gegen 09.00 Uhr, ereignet. Dem Sachstand nach wollte der 46-Jährige Holzpellets in einen Bunker nachfüllen. Zu diesem Zweck hatte er ein Big Pack mit rund 1000 Kilogramm Holzpellets unter Zuhilfenahme eines Gabelstaplers zur Bunkeröffnung transportiert. Das Big Pack löste sich von der Gabel des Staplers und begrub den Mann unter sich.



Mitarbeiter leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend übernahm der Rettungsdienst die weitere Versorgung. Der 46-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Dienstag erreichte die Polizei die Mitteilung, dass der Mann im Krankenhaus verstorben ist.



In die noch andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind auch die Berufsgenossenschaft und das Gewerbeaufsichtsamt mit eingebunden.

Erstbericht vom 16.09.2019: