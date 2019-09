17.09.2019, PP Unterfranken



Verkehrsunfall auf der B 19 – Pkw-Fahrerin schwer verletzt

WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 19 ist am Dienstagabend eine 57-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt worden. Ein weiterer Unfallbeteiligter erlitt leichtere Verletzungen. Die B 19 ist zur Stunde noch komplett gesperrt (Stand 21.00 Uhr). Der Verkehr wird von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.

Gegen 18.45 Uhr hat sich der Verkehrsunfall ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Schweinfurt mit seinem Ford von Eßleben in Richtung Werneck unterwegs. Offenbar wollte der Mann bei Zeuzleben von der Bundesstraße nach links auf einen Flurbereinigungsweg abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW, der in Richtung Würzburg fuhr.



Am Steuer des VW saß eine 57-Jährige aus dem Landkreis Würzburg, die dem Sachstand nach lebensbedrohliche Verletzungen davontrug. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in eine Klinik. Der Ford-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide beteiligte Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen von Abschleppunternehmen geborgen werden.



Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Polizeiinspektion Schweinfurt. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung auch ein Sachverständiger eingeschaltet. Im Einsatz befinden sich zudem die Freiwilligen Feuerwehren aus Werneck, Eßleben, Zeuzleben und Bergrheinfeld.



Die Bundesstraße bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt.