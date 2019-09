17.09.2019, PP Unterfranken



Nach tätlicher Auseinandersetzung – Angreifer flüchten mit Pkw – Festnahme nach kurzer Verfolgungsfahrt

SCHWEINFURT. Ein 46-jähriger Schweinfurter ist am Montagabend von drei Maskierten angegriffen und geschlagen worden. Die Angreifer stiegen nach der Tat in einen Pkw und fuhren mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Schweinfurter Polizei stoppte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung und nahm die drei Insassen vorläufig fest.



Symbolbild

Der 46-Jährige war gegen 22.20 Uhr in der Kreuzstraße aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, als er plötzlich von dem Trio angegriffen worden sei. Der Geschädigte gab an, mit Schlägen, Tritten und einem Stock attackiert worden zu sein, bevor die Angreifer mit einem Pkw flüchteten. Zumindest einer der Täter war dem 46-Jährigen bekannt. Es soll sich um den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau handeln. Es ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen, ob es sich bei dem Angriff um eine Beziehungstat handelte.



Die Täter stiegen nach dem Angriff in einen schwarzen Mercedes, fuhren offenbar mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet, missachteten dabei rote Lichtzeichenanlagen und gerieten zum Teil auch auf die Gegenfahrbahn. Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Schweinfurt konnten das Fluchtfahrzeug auf der B 303 bei Niederwerrn aufnehmen und anhalten. Die drei Pkw-Insassen im Alter von 26, 31 und 62 Jahren, die aus den Landkreisen Schweinfurt bzw. Rhön-Grabfeld stammen, wurden vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Polizeibeamten neben Sturmmasken auch einen Schlagstock und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicher.



Die Beschuldigten schweigen bislang zu den Tatvorwürfen. Die Hintergründe der Tat sind daher noch unklar. Schwerwiegend verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 46-Jährige trug dem Sachstand nach leichte Verletzungen davon.

Mögliche Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Kreuzstraße beobachtet haben oder Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise von dem flüchtenden Mercedes gefährdet worden sind, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter Tel. 09721-2020 entgegengenommen.