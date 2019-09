17.09.2019, PP Unterfranken



Einbruchserie in Firmen - Zeugen gesucht

HAMMELBURG, OT WESTHEIM, LKR. BAD KISSINGEN. In der Nacht von Sonntag, 20.00 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr, sind zwei Unbekannte in gleich mehrere Firmen und Bürogebäude in der Franken- und in der Bayernstraße sowie Am Stöckleinsbrunnen eingestiegen und haben mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt drei Gebäuden und hinterließen dabei Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Bei einer weiteren Firma versuchten sie vergeblich die Eingangstüre aufzuhebeln.



Die Polizeiinspektion Hammelburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09732/9060 zu melden.