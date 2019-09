13.09.2019, PP Unterfranken



Kontrollaktion „Brummis im Blick“ – Bilanz der unterfränkischen Polizei

UNTERFRANKEN. Am Donnerstag hat sich die unterfränkische Polizei an der bundesweiten Kontrollaktion „Brummis im Blick“ beteiligt. Ziel derartiger Aktionen ist es, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und schwere Unfälle, insbesondere auch Unfälle auf den Autobahnen mit Lkw-Beteiligung, möglichst zu verhindern.

Rund 100 Beamte waren unterfrankenweit an elf Kontrollstellen im Einsatz. Sie legten ein Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, den technischen Zustand der Fahrzeuge sowie die Sicherung der Ladung. Mehr als 500 Fahrzeuge wurden im Kontrollzeitraum zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr kontrolliert. 138 Verstöße wurden festgestellt. Es handelt sich dabei um 35 Verstöße gegen Sozialvorschriften wie Lenk- und Ruhezeiten, 26 Geschwindigkeitsverstöße, 18 Beanstandungen wegen mangelnder Ladungssicherung und 16 Abstandsverstöße. Technische Mängel wurden in 15 Fällen festgestellt. Aufgrund gravierender Verkehrsverstöße musste bei insgesamt elf Lastwagen die Weiterfahrt unterbunden werden.



Die unterfränkische Polizei wird auch in Zukunft verstärkt Schwerlastkontrollen durchführen und damit einen Beitrag zur Verkehrssicherheit in der Region leisten.