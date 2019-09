13.09.2019, PP Unterfranken



Brand einer Scheune - Kriminalpolizei ermittelt

FLADUNGEN, OT WEIMARSCHMIEDEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist aus noch ungeklärter Ursache in einer Scheune ein Brand ausgebrochen. Die örtlichen Feuerwehren waren jedoch schnell vor Ort und konnten das Feuer löschen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Brand am Freitag gegen 00:45 Uhr in der Scheune im Gerthäuser Weg ausgebrochen. Nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums begaben sich umgehend eine Streife der Polizeiinspektion Mellrichstadt sowie die örtlichen Feuerwehren aus Fladungen, Ostheim, Willmars, Filke und Mellrichstadt an die Einsatzörtlichkeit.



Die Floriansjünger konnten den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der Sachschaden an der Scheune beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf rund 15.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun, die genaue Brandursache zu ermitteln.