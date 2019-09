12.09.2019, PP Unterfranken



Autohaus erneut Ziel von Teiledieben – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch haben Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses an mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Dieselbe Firma war bereits vor zwei Monaten von Teiledieben heimgesucht worden (wir berichteten). Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Montagnachmittag, 16.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07.40 Uhr, machten sich die Diebe auf dem Firmengelände im Magnolienweg an insgesamt 14 Kleintransportern zu schaffen. Aus den in erster Linie Neufahrzeugen bauten die Täter die Katalysatoren aus, die zum Abtransport vermutlich in ein Fahrzeug verladen wurden. Der Beuteschaden dürfte sich auf über 30.000 Euro belaufen.



Wie bereits berichtet, hatte sich Anfang Juli 2019 ein gleichgelagerter Fall auf demselben Firmengelände ereignet. Auch damals hatten es die Täter auf Katalysatoren abgesehen. Es spricht einiges dafür, dass die beiden Fälle in Zusammenhang stehen.

Wer in den vergangenen Tagen im Umfeld des Autohauses verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Diebstähle beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kripo Aschaffenburg zu melden.

Pressebericht vom 12.07.2019: