12.09.2019, PP Unterfranken



Versuchter Einbruch in Kindergarten

ALZENAU, OT KÄLBERAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein Unbekannter in den Kindergarten in der Karl-Amberg-Straße einzubrechen.

Der Täter hebelte erfolglos an zwei Fluchttüren. Warum er von seinem Vorhaben abließ, ist nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.