08.09.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnung – elektronischen Geräte entwendet

ROTHENFELS, LKR. MAIN-SPESSART. Am Samstag, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 21.45 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Hauptstraße eingebrochen.

Der oder die Täter nahmen neben einem geringen Geldbetrag eine Vielzahl von elektronischen Geräten, wie Verstärker, Mischpult, Laptop, Receiver, X-Box und einen großen Flachbildfernseher mit. Der gesamte Beuteschaden wurde auf knapp 3000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.