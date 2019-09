08.09.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

BAD KISSINGEN, OT ARNSHAUSEN. Am Samstagabend ist ein Unbekannter gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hat Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kripo Schweinfurt hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ist der Unbekannte am Samstagabend, zwischen 20:00 Uhr und Mitternacht, über eine rückwärtige Balkontür gewaltsam in das Einfamilienhaus im Fuchsmühlweg eingebrochen. Der Täter dursuchte mehrere Räumlichkeiten und nahm Bargeld und Schmuck im Wert von einigen tausend Euro an sich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.