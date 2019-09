06.09.2019, PP Unterfranken



Ungebetene Besucher auf Hausboot – Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Ein Hausboot auf dem Main hatte Mitte der Woche Besuch ungebetener Gäste. Die Unbekannten beschädigten Mobiliar im Außenbereich und versuchten eine Scheibe einzuschlagen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In der Zeit von Mittwoch, 10.30 Uhr, bis Donnerstag, 10.00 Uhr, gelangten die Täter auf das Boot, das im Bereich der Mörswiese angelegt hatte. Dort warfen sie nicht nur einiges an Mobiliar in den Main und beschädigten das Beiboot, sondern versuchten auch durch Einschlagen eines Fensters in den Wohnraum zu gelangen. Dies misslang. Alles in allem entstand ein Sachschaden um die 1.500 Euro.



Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel. 06021/857-1732. Vor allem anderen Wassersportlern, Spaziergängern am Main oder Gartenbesitzern der Mörswiese könnten die Täter aufgefallen sein.