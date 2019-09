03.09.2019, PP Unterfranken



Raser verwechselt Ortschaft mit Rennstrecke

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag errichteten Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried eine mobile Geschwindigkeitsmessstelle in Höchberg. Gegen Mitternacht raste ein Pkw mit einer Geschwindigkeit von fast 140 km/h, bei erlaubten 50 Km/h in die Messstelle.





In der Nacht von Freitag auf Samstag bauten Beamte der Verkehrspolizei für einen

Zeitraum von ca. 3 Stunden eine Messstelle für Geschwindigkeit in Höchberg, in

Fahrtrichtung Würzburg auf. Gegen 23.50 Uhr traute der Beamte am Bildschirm

seinen Augen nicht. Bei innerörtlich erlaubten 50 km/h ging ihnen ein Raser ins Netz,

der die Durchgangsstraße durch Höchberg offensichtlich mit einer Rennstrecke

verwechselte. Bei dem männlichen Sportwagen-Fahrer wurde eine Geschwindigkeit von 139 km/h gemessen.



Ihm droht nun ein Bußgeld von 1200.- EUR und zwei Punkte in Flensburg. Zudem

darf er seinen Führerschein für drei Monate abgeben.



Insgesamt wurden in dem Zeitraum noch weitere elf Fahrzeuge geblitzt, darunter

noch einer, dem Fahrverbot blüht.