30.08.2019, PP Unterfranken



Betrunkener Daimler-Fahrer flüchtet vor Polizei

MÖMBRIS, OT DAXBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein offenbar stark betrunkener junger Pkw-Fahrer suchte am frühen Freitag in Daxberg zweimal sein Heil in der Flucht, konnte aber von der Polizei gestellt werden.

Gegen 03:00 Uhr war zunächst von Anwohnern ein Pkw der Marke Daimler gemeldet worden, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Daxberg fahren würde. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte den betreffenden Pkw am Ortsbeginn von Daxberg sichten. Der Daimler kam von links aus der Schönbornstraße, leitete beim Bemerken der Polizei eine Vollbremsung ein, nahm der Streife aber trotzdem aufgrund seiner Geschwindigkeit die Vorfahrt.



Anschließend beschleunigte der Fahrer wieder und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte. Die Streife nahm sofort mit Blaulicht die Verfolgung auf. Der Daimler übersteuerte schließlich und kam schadensfrei an einem Bordstein in der Glasbergstraße zum Stehen.



Als die Streife versuchte, den Fahrer zu kontrollieren, rannte dieser in ein angrenzendes Anwesen, wo er schließlich festgenommen werden konnte. Den Grund für die zweimalige Flucht brachte ein Alkotest zum Vorschein, der einen Wert von 1,88 Promille ergab. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt.



Auf den 22-jährigen Mann kommt nun eine Anzeige wegen diverser Verkehrsdelikte zu.