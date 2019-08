30.08.2019, PP Unterfranken



Falscher Polizeibeamter erbeutet Bargeld im fünfstelligen Bereich

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Erneut gelang es Betrügern Ende letzter Woche an das Ersparte einer 67-Jährigen zu gelangen. Die Dame übergab einen fünfstelligen Bargeldbetrag an eine ihr unbekannte Person. Weiterer Schaden konnte durch Angestellte einer Bank in letztem Moment verhindert werden.

Bislang unbekannte Täter meldeten sich im Verlauf der vergangenen Woche mehrfach bei einer 67-Jährigen und gaben sich als Polizeibeamte aus. Durch geschickte Gesprächsführung täuschten sie die arglose Frau und brachten sie dazu, einen fünfstelligen Geldbetrag an eine ihr völlig unbekannte Frau auszuhändigen. Die Geldabholerin, eine etwa 35-jährige und ca. 160cm große Unbekannte, die dunkle Haare trug und komplett dunkelblau gekleidet war, nahm das Geld am Mittwoch entgegen. Als die Seniorin am Freitag einen weiteren Geldbetrag in sechsstelliger Höhe von ihrem Sparbuch abheben wollte, wurde ein Mitarbeiter der Bank stutzig und informierte die Polizei. So konnte verhindert werden, dass die Dame um ihr restliches Hab und Gut gebracht wurde.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen warnt nochmals eindringlich vor der Betrugsmasche und rät: