28.08.2019, PP Unterfranken



Polizeipräsident Gerhard Kallert verabschiedet Alfons Hausmann in den Ruhestand – Martin Kuhn wird Interimsleiter

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN. Seit Anfang 2013 war Alfons Hausmann Chef der Polizeiinspektion Hammelburg. Nun wurde er am Dienstagnachmittag von Polizeipräsident Gerhard Kallert in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger, Martin Kuhn, wird für ein halbes Jahr die Dienststelle leiten.



v. l. n. r. Polizeioberkommissar Martin Kuhn, Polizeipräsident Gerhard Kallert und Erster Polizeihauptkommissar Alfons Hausmann. Foto: Polizei

Am Dienstagvormittag hatte Polizeipräsident Gerhard Kallert zur feierlichen Verabschiedung des Ersten Polizeihauptkommissars, Alfons Hausmann, in den Großen Saal der Feuerwehr der Stadt Hammelburg eingeladen. In seiner Festansprache begrüßte er alle anwesenden Gäste herzlich, unter anderem auch den stellvertretenden Landrat Emil Müller sowie Bürgermeister Reimar Glückler und General Matz.



Anschließend ging er, aufgrund der Brandserie vom vergangenen Freitag, auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ein und wie wichtig es ist, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden, um ein schnelles Handeln zu garantieren. In diesem Zuge bedankte er sich für die rasche und professionelle Brandbekämpfung der Feuerwehr Hammelburg.



Er lobte außerdem die ausgezeichnete Sicherheitsbilanz, die Alfons Hausmann zusammen mit seinem Führungsteam und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorzuweisen hat. So ist die Zahl der Gesamtstraftaten im Jahr 2018 auf 674 Fälle gesunken, was einen Rückgang von 12 Prozent bedeutet. Er betonte aber, dass erfolgreiche Sicherheitsarbeit nur geleistet werden kann, wenn alle Sicherheitsbehörden wie z. B. Landratsämter, Städte, Gemeinden und Justiz gut zusammenwirken. Und dass dieses Miteinander im Bereich des Landkreises Bad Kissingen hervorragend funktioniert.



Der Polizeipräsident ließ die berufliche Laufbahn des scheidenden Dienststellenleiters noch einmal Revue passieren, der in allen Dienststellen des Landkreises Bad Kissingen einmal tätig war und bedankte sich für seine herausragenden Leistungen und sein Engagement. Zuletzt stand er seit Anfang 2013 an der Spitze der Polizeiinspektion Hammelburg, war ein beliebter Vorgesetzter, der für alle Sorgen und Nöte seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets ein offenes Ohr hatte.



Gleichzeitig hieß er seinen Nachfolger, Polizeioberkommissar Martin Kuhn, willkommen. Der 38-Jährige wohnt mit seiner Familie in Kitzingen und befindet sich aufgrund seinen bislang herausragenden Leistungen im Polizeidienst im Förderprogramm zur Erprobung für die 4. Qualifikationsebene (ehemals höherer Polizeivollzugsdienst). Er wird die Polizeiinspektion Hammelburg ab 1. September für sechs Monate leiten. Polizeipräsident Gerhard Kallert wünschte Herrn Kuhn viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und eine glückliche Hand bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in seinem Schutzbereich.



Begleitet wurde die Feierlichkeit von der Polizeibläsergruppe Main-Rhön unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Manfred Schneider, was die gelungene Veranstaltung musikalisch ausgezeichnet abrundete.