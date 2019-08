27.08.2019, PP Unterfranken



Schnelle Fahndung führt zur Festnahme nach Raubdelikt

ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. Nachdem in der Nacht zum Sonntag ein 16-Jähriger seinen Angaben zu Folge nach niedergeschlagen und ausgeraubt wurde, konnte die Aschaffenburger Polizei bereits wenige Minuten später zwei Tatverdächtige aufgreifen und vorläufig festnehmen. In dem von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführten Verfahren müssen sich die Beschuldigten nun verantworten.

Gegen 03:40 Uhr soll ein 16-Jähriger plötzlich in der Strickergasse von hinten zu Boden gerissen und von einem bis dato unbekannten Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Im Anschluss entriss der Unbekannte dem Jugendlichen dessen Brustbeutel, trat sein am Boden liegendes Opfer mit dem Fuß gegen den Oberkörper und rannte in Richtung Stadthalle davon.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter ein und konnte bereits etwa 20 Minuten später einen 18-Jährigen und dessen 19-jährigen mutmaßlichen Komplizen aufspüren und vorläufig festnehmen.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm in der Folge die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, die nun Strafverfahren gegen die beiden Heranwachsenden wegen Raubes und vorsätzlicher Körperverletzung führt.