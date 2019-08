26.08.2019, PP Unterfranken



Exhibitionist belästigt Passantinnen

WÜRZBURG / Innenstadt: Am Sonntagmorgen wurden in der Innenstadt mehrere Passantinnen von einem Exhibitionisten belästigt.

Eine 31-jährige Geschädigte befand sich in Begleitung von Freundinnen in der Innenstadt und wurde von plötzlich von einem jungen Mann angesprochen. Dieser versuchte nun, der Geschädigten an die Brust zu fassen, lies aber dann wieder von der Dame ab.



Kurz darauf stand er an der Ecke Koellikerstraße/ Juliuspromenade, hielt sein erigiertes Glied in der Hand und manipulierte daran.



Bis zum Eintreffen der Polizei entfernte sich der Exhibitionist, konnte aber während der Sachverhaltsaufnahme wieder erkannt und festgenommen werden.

In diesem Zusammenhang werden zwei Geschädigte gesucht, denen der Mann an der oben genannten Kreuzung entgegengetreten ist. Dieser werden gebeten, sich unter 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.