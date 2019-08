26.08.2019, PP Unterfranken



Hochwertiger Schmuck bei Einbruch entwendet - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht zu Sonntag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Juweliergeschäft ein und entwendete hochwertigen Schmuck. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und sucht nun nach Zeugen.

Im Laufe der Nacht zu Sonntag drang ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen gewaltsam über eine Kellertüre in ein Schmuckgeschäft am Dominikanerplatz ein. Im Ladeninneren nahm der Einbrecher zahlreichen Schmuck aus den Auslagen an sich und brach einige Vitrinen auf, um an Uhren und weiteren Schmuck zu gelangen. Im Anschluss konnte der unbekannte mit seiner Beute flüchten. Dem Juwelier entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.