26.08.2019, PP Unterfranken



Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Tatverdächtige nach Raub identifiziert

WÜRZBURG/INNENSTADT. Nachdem Ende Juli ein 26-Jähriger niedergeschlagen und beraubt wurde, gelang es der Kriminalpolizei Würzburg nun nach intensiven Ermittlungen, drei Tatverdächtige zu identifizieren. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Personen fand die Polizei unter anderem Diebesgut und Betäubungsmittel.

Wie bereits berichtet, wurde ein 26-Jähriger in der Sanderstraße Ende Juli nach einer verbalen Auseinandersetzung von damals unbekannten Tätern angegangen, niedergeschlagen und beraubt. Die Unbekannten entwendeten dem Geschädigten dessen Verbindungsband (‚Coleur‘) einer Studentenverbindung im Wert von rund 70 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Tätern blieb zunächst erfolglos.



Die Kriminalpolizei Würzburg konnte nun nach akribischer Ermittlungsarbeit drei Tatverdächtige identifizieren. Bei den drei Männern im Alter zwischen 19 und 21 Jahren wurden zwischenzeitlich Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. In den Wohnungen der Beschuldigten wurden neben anderweitigem Diebesgut, ein Schlagring und diverse Betäubungsmittel aufgefunden. Die Heranwachsenden werden sich nun in Verfahren wegen der zahlreichen Delikte zu verantworten haben.

Bereits erstellte Pressemeldung