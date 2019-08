23.08.2019, PP Unterfranken



Rentner vermisst – Polizei bittet um Hinweise

OBERELSBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD. Seit Donnerstagnachmittag wird ein 72-jähriger Rentner aus dem Ortsteil Unterelsbach vermisst. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt leitet die Suchmaßnahmen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Foto: Polizei

Nach polizeilichen Erkenntnissen wurde der Vermisste Elmar Maisch zuletzt am Donnerstagnachmittag gesehen, als er von seinem Wohnanwesen mit seinem Mercedes in Richtung Oberelsbach davon fuhr. Seitdem fehlt von dem 72-Jährigen jede Spur. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.



Die Polizeiinspektion Bad Neustadt erreichte die Mitteilung über den Vermisstenfall am Freitagvormittag. Seitdem wurden sämtliche Kontaktadressen überprüft. Außerdem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Von dem Vermissten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

ca. 180 Zentimeter groß, graue Haare, Schnauzbart

bekleidet mit blauer Jeans, lila Hemd, blaue Schuhe

unterwegs ist der Vermisste mit einem besonders auffälligen Mercedes, Typ G300, gelb, Baujahr 1984 mit NES- Kennzeichen

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Neustadt a.d. Saale unter Tel. 09771/6060.