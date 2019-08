23.08.2019, PP Unterfranken



Flugunfall „Am Schenkenturm“ - Beide Insassen leicht verletzt - Cessna komplett ausgebrannt

WÜRZBURG. Bei einem Flugunfall auf dem Flugplatz „Am Schenkenturm“ am Freitagvormittag sind der 76-jährige Pilot und seine 67-jährige Begleiterin leicht verletzt worden. Die Cessna des Mannes ist vollständig ausgebrannt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung übernommen.

Etwa gegen 10:30 Uhr am Freitagvormittag startete ein 76-Jähriger mit seiner Cessna 172 vom Flugplatz „Am Schenkenturm“ in Richtung Mannheim. Mit ihm im Flugzeug befand sich eine 67-jährige Frau. Aus noch ungeklärter Ursache musste der Mann den Start abbrechen, kam hierbei mit seiner Maschine über das Ende der Startbahn hinaus und schlug auf einem dahinter liegenden Feld auf.



Die beiden Flugzeuginsassen konnten sich glücklicherweise leicht verletzt selbst aus der Cessna befreien. Kurz darauf fing die Maschine Feuer und stand kurze Zeit später komplett in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Würzburg konnte den Brand schnell löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass die Cessna komplett ausgebrannt ist. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.



Die 67-jährige Begleiterin des Piloten wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.



Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch eine sachkundige Beamtin der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt übernommen und werden im Weiteren durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung geführt.