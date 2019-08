23.08.2019, PP Unterfranken



25-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

KITZINGEN. Am späten Mittwochabend gerieten zwei junge Männer im Zusammenhang mit einem andauernden Konflikt erneut aneinander. Im Verlauf der Streitigkeit wurde ein 25-Jähriger von seinem Kontrahenten geschlagen und letztlich mit einem Messer verletzt. Die Polizeiinspektion Kitzingen ermittelt.

Gegen 23:40 Uhr eilten mehrere Polizeistreifen in den Steigweg. Über Notruf wurde eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet, von denen einer durch ein Messer verletzt wurde. Vor Ort konnten die Beamten einen 25-Jährigen antreffen, der kurz zuvor mit einem 22-Jährigen aneinandergeriet. Dem zu Grunde liegt offenbar ein bereits seit länger andauernder Konflikt. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 22-Jährige auf seinen Kontrahenten ein und griff letztlich zu einem Küchenmesser, mit dem er den 25-Jährigen leicht im Gesicht verletzte. Der Geschädigte wurde durch den herbeigerufenen Rettungsdienst zur Versorgung seiner Schnittverletzung in ein Krankenhaus gebracht.



Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen nahmen den 22-Jährigen in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung ein.