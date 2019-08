22.08.2019, PP Unterfranken



Vermisste von Polizeistreife in Gewahrsam genommen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Eine 18-Jährige wurde seit Donnerstagmittag aus einer Einrichtung vermisst. Die Polizei fahndete u.a. mit einem Hubschrauber nach ihr und fand sie schließlich gegen 17.30 Uhr wohl behalten auf.

Gegen 11:30 Uhr hatte eine Würzburger Einrichtung der Polizei die 18-Jährige als vermisst gemeldet. Die junge Frau hatte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Sie konnte nach einem Zeugenhinweis gegen 17.30 Uhr unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke in Würzburg angetroffen werden. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Die Polizei brachte sie zurück in ihre Einrichtung.