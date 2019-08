22.08.2019, PP Unterfranken



Ertappte Ladendiebe wehren sich

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 22.08.2019



WÜRZBURG/ZELLERAU. Zwei mutmaßliche Ladendiebe wurden am Dienstagmittag von einem Ladendetektiv ertappt. Sie setzten sich gegen ihre Festhaltung zur Wehr und verletzten hierbei den Mitarbeiter. Einer der Tatverdächtigen konnte die Flucht ergreifen. Die Würzburger Polizei konnte den Flüchtigen wenig später aufgreifen. Die beiden Männer müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

Gegen 10:30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv zwei junge Männer, die gerade dabei waren, Zigaretten aus einem Verbrauchermarkt in der Frankfurter Straße zu entwenden. Im Kassenbereich hielt der Detektiv die beiden an, die sich sofort so heftig zur Wehr setzten, dass ein weiterer Mitarbeiter zu Hilfe kommen musste. Es entwickelte sich eine Rangelei zwischen den Beteiligten, in deren Verlauf der Kassierer von einem der mutmaßlichen Diebe gebissen wurde. Der Ladendetektiv zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Den Angestellten gelang es, einen der beiden Männer bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festzuhalten. Der zweite mutmaßliche Ladendieb konnte die Flucht ergreifen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 22-jährige Syrer, der vor Ort vorläufig festgenommen werden konnte, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung erließ. Dieser wurde unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.



Der zweite Tatverdächtige konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Auch gegen ihn wird wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.