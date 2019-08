21.08.2019, PP Unterfranken



Motorradunfall mit einem Verletzten – Polizei sucht Zeugen

MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN. Am Mittwochnachmittag war ein 24 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Honda aus bislang unbekannter Ursache mit seiner Maschine gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Die Verkehrspolizei aus Schweinfurt-Werneck hat die Unfallaufnahme übernommen und sucht nun auch nach Augenzeugen, die der Polizei wichtige Hinweise zum Ablauf des Unfalls geben können.

Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die KG 20 von Münnerstadt kommend in Richtung Burghausen. In einer langgezogenen Linkskurve musste der 24-jährige Honda-Fahrer stark abbremsen und kam hierdurch zu Fall. In der Folge zog sich der Motorradfahrer eine Fraktur am Schlüsselbein zu. Da nicht auszuschließen ist, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war, wurde die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck mit der Unfallaufnahme betraut.



Nun werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang geben können. Weiterhin wird der Fahrer gesucht, der zum o. g. Unfallzeitpunkt vom Münnerstädter Thoraxzentrum kam und nach links auf die KG 20 in Fahrtrichtung Münnerstadt einbog.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck unter Tel. 09722/9444-0 entgegen.