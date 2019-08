20.08.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Sonntag auf Montag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Gaststätte ein, brach dort einen Zigarettenautomaten auf und entwendete Bargeld aus der Kasse.

Zwischen 01:30 Uhr und 09:45 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Gaststätte in der Goldbacher Straße, Ecke Schlesier Straße. Im Inneren angekommen, hebelte er gewaltsam einen Zigarettenautomaten auf und entwendete das in der Wechselgeldkasse befindliche Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter durch den Hinterhof der Gaststätte in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.