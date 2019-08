19.08.2019, PP Unterfranken



Verkehrsunfall auf der A 3 – Beifahrerin schwer verletzt

GEISELWIND, LKR. KITZINGEN. Heute Morgen fuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, der auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs war, ungebremst auf einen Sattelzug auf. Dabei verletzte sich die Ehefrau, die mit der gemeinsamen Tochter auf der Rücksitzbank saß, schwer. Die vierjährige Tochter wurde leicht verletzt.

Gegen 03.45 Uhr fuhr ein Familienvater mit seinem Audi auf der A3 in Richtung Frankfurt. Seine 30-jährige Ehefrau saß mit der gemeinsamen vierjährigen Tochter auf der Rücksitzbank. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Mann auf Höhe Geiselwind ungebremst auf einen Sattelzug auf, der sich ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen befand. Während der Pkw-Fahrer unverletzt blieb, verletzte sich seine Frau lebensgefährlich. Sie wurde gemeinsam mit der leichtverletzten Tochter in ein Würzburger Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn wurde wegen der Bergungsarbeiten zum Teil komplett gesperrt, sodass ein ca. 11 km langer Stau entstand. Die Feuerwehr aus Schlüsselfeld war mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.



Die Unfallursache ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried, in die auch ein Sachverständiger eingebunden wurde. Dem Familienvater wird jedoch ein Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung nicht erspart bleiben.