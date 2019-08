14.08.2019, PP Unterfranken



78-jähriger Vermisster gefunden – Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Der seit Mittwochvormittag aus dem Seniorenwohnheim in der Weidenbörnerstraße vermisste 78-Jährige wurde gefunden. Die Polizei widerruft hiermit ihre Öffentlichkeitsfahndung.

Wie bereits berichtet, war der 78-Jährige zuletzt am Mittwoch, gegen 08.30 Uhr, in dem Wohnheim gesehen worden und kurze Zeit später nicht mehr auffindbar. Die Suchmaßnahmen von Personal und Polizei verliefen bis in die frühen Abendstunden, auch unter Einsatz eines Personensuchhundes, zunächst ergebnislos.



Gegen 18.25 Uhr stieß eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg dann in der Großostheimer Straße in Nilkheim auf den Vermissten. Er war zu Fuß am Straßenrand unterwegs. Nachdem es dem Mann den Umständen entsprechend gut ging, wurde er in das Heim zurück gebracht.