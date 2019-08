14.08.2019, PP Unterfranken



70-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Sonntag ist eine 70 Jahre alte Seniorin aus Sailauf vermisst. Die Familie der Frau hat die Aschaffenburger Polizei informiert, die derzeit intensiv nach der Rentnerin sucht. Der Sachbearbeiter erhofft sich nun durch eine Öffentlichkeitsfahndung auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 70-jährige Gabriele Patzak war am Sonntag nach Streitigkeiten in der Familie mit ihrem Fahrzeug von der Wohnadresse in Sailauf weg gefahren. Ihr Pkw Ford Fiesta wurde mittlerweile im Parkhaus Dämmer Tor in Aschaffenburg aufgefunden, von der Rentnerin selbst fehlt jede Spur. Die Aschaffenburger Polizei hat zahlreiche Anlaufstellen überprüft und sucht auch unter Einsatz von Mantrailing-Hunden nach der Vermissten.



Frau Patzak kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,65 m groß

Schlanke Figur

Schwarze kinnlange Haare mit vereinzelten grauen Strähnen

Ist vermutlich bekleidet mit einer Jeans und T-Shirt

Wer eine Person gesehen hat, auf die die Beschreibung zutrifft, oder hilfreiche Angaben zum Aufenthaltsort der Frau Patzak geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-0 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.