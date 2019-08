14.08.2019, PP Unterfranken



Angreifer identifiziert

WÜRZBURG/INNENSTADT. Nachdem Ende Juli ein unbekannter Angreifer einen 25-jährigen Studenten brutal vor dem Hauptbahnhof zusammengeschlagen hatte und nach der Attacke mit seinem Hund geflüchtet war, konnte nun die Identität des Mannes geklärt werden. Zu den Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt wurde auch das Veterinäramt hinzugezogen.

Wie bereits berichtet schlug ein bis dahin unbekannter Mann am 27.07.2019 am Hauptbahnhof offenbar ohne vorausgegangenen Anlass mehrfach auf einen 25-Jährigen Studenten ein, sodass dieser zu Boden ging und letztlich verletzt liegen blieb. Kurz bevor Passanten eingriffen und die Polizei verständigten biss der von dem Unbekannten mitgeführte Hund dem Geschädigten ins Gesicht. Im Anschluss floh der Mann mit seinem Tier. Der Student musste in ein Krankenhaus gebracht werden und befindet sich nach wie vor in ärztlicher Behandlung.



Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt übernahm die Ermittlungen und konnte nun den Tatverdächtigen dank eines Hinweises vom Ordnungsamt der Stadt Würzburg identifizieren. Zeitgleich konnte das BLKA ein Handyvideo eines Zeugen mittels einer sogenannten Gesichtserkennungssoftware auswerten und die Identifizierung des Tatverdächtigen bestätigen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Würzburger. Dieser muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.



Zudem wurde das Veterinäramt und das Ordnungsamt der Stadt Würzburg mit in die Ermittlungen einbezogen. Inzwischen wurde eine Maulkorbpflicht für den Dogo-Argentino-Mischling erlassen. Des Weiteren wird geprüft, dem 37-Jährigen ein Hundehaltungsverbot aufzuerlegen. Hierfür bleibt das Ergebnis des Ermittlungsverfahrens abzuwarten.