13.08.2019, PP Unterfranken



Hakenkreuz in Pkw geritzt – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

FRAMMERSBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter einen geparkten Pkw mutwillig beschädigt. Im Lack des Fahrzeugs wurde unter anderem ein Hakenkreuz eingeritzt. Die Würzburger Kripo ermittelt und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 07.15 Uhr, hatte sich der Unbekannte an dem roten Renault zu schaffen gemacht, der am Kirchplatz abgestellt war. Dem Täter gelang es, unerkannt zu entkommen. Er hinterließ an dem Fahrzeug einen Sachschaden, der sich auf einige hundert Euro belaufen dürfte.

Wer im fraglichen Zeitraum am Kirchberg etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Würzburger Kripo zu melden.