07.08.2019, PP Unterfranken



Tätliche Auseinandersetzung – 26-Jähriger in Gewahrsam

GELDERSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Einen 26-jährigen Bewohner der Anker-Einrichtung hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch in Gewahrsam genommen. Er war mit einem Mitbewohner in Streit geraten und hatte ihn geschlagen.

Gegen 03.45 Uhr kam es in der Anker-Einrichtung zu dem Streit zwischen den beiden somalischen Bewohnern. Einer der beiden, der nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand, soll den Ermittlungen zufolge seinen zwei Jahre jüngeren Kontrahenten körperlich angegangen haben. Der Sicherheitsdienst alarmierte daraufhin die Polizei, die den 26-Jährigen mit zur die Wache nahm. Dort musste er den Rest der Nacht in einer Haftzelle verbringen.



Gegen den Tatverdächtigen wird jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Ein Atemalkoholtest hatte knapp zwei Promille ergeben.