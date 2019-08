06.08.2019, PP Unterfranken



Nach Einbruch in Supermarkt - 42-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 06.08.2019



AUB, LKR. WÜRZBURG. Nachdem ein 42-Jähriger in der Nacht von Sonntag auf Montag über das Dach in einen Supermarkt eingestiegen ist, konnte er nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen werden. Die Kripo Würzburg prüft nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, ob der Mann auch für weitere Taten in Frage kommt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, etwa gegen 01:30 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Einbruch in einen Supermarkt in der Uffenheimer Straße ein. Unmittelbar danach begab sich ein Großaufgebot an Streifen der Ochsenfurter Polizei und umliegender Dienststellen an die Einsatzörtlichkeit.



Beim Eintreffen versuchte ein 42-Jähriger mit einem Sprung vom Dach zu fliehen, konnte aber nach wenigen Metern in einem angrenzenden Feld vorläufig festgenommen werden. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Mann über das Dach gewaltsam in den Supermarkt eingestiegen ist und seine Tatbeute, überwiegend Tabakwaren, bereits zum Abtransport bereit gelegt hatte.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wird nun insbesondere geprüft, ob der 42-Jährige für gleichgelagerte Einbrüche im Landkreis Würzburg in Frage kommt.



Der 42-Jährige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Am Montagnachmittag wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.