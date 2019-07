29.07.2019, PP Unterfranken



Manipulation an Geldautomat – Kripo sucht nach verdächtigem Pärchen

GRETTSTADT - OT OBEREUERHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Nach dem zwei bislang unbekannte Täter, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch letzter Woche, versucht hatten einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen, sind weitere Zeugenhinweise eingegangen. Die Unbekannten scheiterten damals mit ihrem Aufbruchsversuch und machten sich ohne Beute gemacht zu haben aus dem Staub.

Wie bereits berichtet, fielen einem Bankkunden am Mittwochmorgen letzter Woche, den 24. Juli, die Aufbruchspuren an dem Automaten in der Untereuerheimer Straße auf und informierte unverzüglich die Polizei. In Zusammenarbeit mit der betroffenen Bank konnte die Kripo rekonstruieren, dass gegen 02:40 Uhr zwei maskierte Täter die Bank betreten hatten und versucht hatten den Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Da es den Unbekannten nicht gelungen war, den Automaten zu öffnen verließen sie unerkannt den Vorraum der Bank und flüchteten laut Zeugenaussagen mit einem hochmotorisierten Auto.



Im weiteren Verlauf der Ermittlungen durch die Kripo Schweinfurt gingen nun Hinweise auf ein jüngeres Pärchen ein, das unter Umständen die Bank im Vorfeld ausgekundschaftet haben könnte. Das Paar hielt sich entweder am Freitagmorgen, den 19. Juli, oder Montagmorgen, den 22. Juli, gegen 07:00 Uhr im Bereich der Bank auf und ging anschließend die Untereuerheimer Straße in Richtung Schweinfurt weiter.



Das unter Umständen ausländische Pärchen konnte wie folgt beschrieben werden:

Mann:

ca. 18 - 22 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank (schätzungsweise 65 kg),

bekleidet mit einer Jogginghose und Baseballcap

Frau:

ca. 17 - 22 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, schlank und zierlich,

bekleidet mit einer Jogginghose

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Tattag geben können oder denen das junge Paar aufgefallen ist, werden gebeten sich bei Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.

Bereits erstellte Pressemeldung