Feuer in Mehrfamilienhaus – Zwei Leichtverletzte zur Behandlung in Klinik

NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. Ein Brand in einem Wohnhaus hat am Samstagabend zwei Leichtverletzte gefordert. Die Ermittlungen der Schweinfurter Polizei zur Ursache des Feuers laufen bereits, die Wohnung wurde durch die Rauchgase stark in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar.

Gegen 20.00 Uhr war der Rettungsleitstelle ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Hainleinstraße gemeldet worden. Sofort rückten Feuerwehr und Polizei mit zahlreichen Kräften aus. Die Floriansjünger löschten den Brand in einer der Wohnungen im 3. Obergeschoss und befreiten mehrere Personen aus Wohnungen im 4. Obergeschoss. Der Bewohner der betroffenen Wohnung selbst war nicht zu Hause. Zwei Personen, die sich durchs Treppenhaus ins Freie retteten erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Schweinfurter Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus, der das Feuer ausgelöst hat. Die Schadenshöhe ist zur Stunde noch nicht abschätzbar. Die Wohnung wurde durch das Feuer offenbar komplett zerstört.