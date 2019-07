25.07.2019, PP Unterfranken



Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und erbeuten mehrere tausend Euro

BAD KISSINGEN. Vermeintlichen Mitarbeitern der Firma Microsoft ist es in der vergangenen Woche gelungen, einen 72-Jährigen dazu zu bewegen, ihnen die Kontrolle mittels Fernzugriff auf seinen Computer zu gewähren. Diese Möglichkeit nutzten die Täter, um ein Konto zu eröffnen. Für die angebliche „Wartung“ des Computers forderten sie mehrere tausend Euro.

Das Phänomen des sogenannten „Microsoft-Support-Scam“ taucht im Bereich der unterfränkischen Polizei seit Jahren auf. Die Täter gehen meist nach dem gleichen Schema vor und versuchen mittels Fernzugriff die Kontrolle über den Computer zu erhalten. Ab diesem Moment ist es den Tätern unter Umständen möglich, Passwörter und Zugriff auf die Konten und Zahlungsmethoden der arglosen Angerufenen zu erhalten. Meist wird behauptet, dass der Computer von Viren befallen ist und es wird telefonisch oder über das Internet angebliche Fernwartungssoftware angeboten, die zur Säuberung des Rechners erforderlich ist. In Wahrheit wird damit ein Trojaner installiert, der den Tätern den Zugriff auf den Computer und die gespeicherten Daten ermöglicht.



So erhielt am Mittwoch letzter Woche ein 72-Jähriger einen vermeintlichen Anruf der Firma Microsoft. Er installierte die angebliche Fernwartungssoftware und öffnete somit den Tätern Tür und Tor um auf den Computer und die Daten zuzugreifen. Für die vermeintliche Wartung des Computers forderten die Täter mehrere tausend Euro. Zu diesem Zweck kaufte der Senior iTunes Karten und übermittelte die Codes an die Anrufer. Zusätzlich eröffneten die Täter auf den Namen des Bad Kissingers ein Konto bei dem Bezahldienst Paypal, ob in diesem Zusammenhang ein finanzieller Schaden entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die weiteren Ermittlungen hat die Schweinfurter Kripo von der Polizei Bad Kissingen übernommen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken gibt folgende Hinweise:

Microsoft führt unter keinen Umständen unaufgeforderte Telefonanrufe durch, in denen das Unternehmen anbietet, ein schadhaftes Gerät zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Microsoft schickt unaufgefordert weder E-Mails, noch fordert das Unternehmen per Telefonanruf persönliche oder finanzielle Daten an.

Microsoft fordert niemals Vorauszahlungen.

Microsoft fragt niemals aktiv nach Kreditkarteninformationen, um die Echtheit von Office oder Windows zu verifizieren.

Microsoft kontaktiert Nutzer nicht ungefragt, um über neue Sicherheitsupdates zu informieren. Ein Kontakt zum Microsoft-Support erfolgt ausschließlich auf Initiative der Nutzer, niemals umgekehrt.

Was können sie tun, wenn sie solche Anrufe erhalten: