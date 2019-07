25.07.2019, PP Unterfranken



Diebstahl aus Kraftfahrzeug – Polizei bittet um Zeugenhinweise

WÜRZBURG / SANDERAU. Am Dienstagabend haben Unbekannte einen Pkw angegangen und einen Mantel entwendet. Die Kripo Würzburg ermittelt und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagabend, gegen 22.15 Uhr, entdeckte ein Bewohner der Felix-Dahn-Straße eine Gruppe von insgesamt drei jungen Männern und einer jungen Frau, die am Beifahrerfenster eines dort geparkten Audis standen. Offenbar nutzten die Jugendlichen die günstige Gelegenheit und entwendeten durch das leicht geöffnete Beifahrerfenster einen Herrenmantel im Wert von 300 Euro.



Auf Zuruf durch den Zeugen, rannten alle vier Beschuldigten in Richtung der Franz-Ludwig-Straße davon. Die Täter waren komplett dunkel gekleidet und führten eine dunkle Tasche oder Rucksack mit sich.

Die Kripo Würzburg übernimmt die Ermittlungen in diesem Fall und hofft auch auf Zeugenhinweise. Wer um ca. 22.15 Uhr in der Felix-Dahn-Straße etwas beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.