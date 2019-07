25.07.2019, PP Unterfranken



Sexuelle Belästigung auf Supermarktparkplatz – Polizei bittet um Zeugenhinweise

GRETTSTADT, LKR. SCHWEINFURT. Am Montagabend entblößte sich ein bislang Unbekannter vor einer 38-Jährigen und berührte diese unsittlich. Die Kripo Schweinfurt ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lockte der Unbekannte die Verkäuferin des Supermarktes in der Industriestraße, gegen 19.15 Uhr, unter einem Vorwand auf den Parkplatz des Ladens. Dort angekommen entblößte sich der Mann und fing an, die Frau zu umklammern. Dabei berührte er sie unter anderem unsittlich an der Brust und am Gesäß. Anschließend entfernte sich dieser in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

165-175 cm groß mit untersetzter Figur

ca. 30 Jahre alt

dunkelblondes, ungepflegtes Haar

heller Hautton

Brillenträger

Bekleidet mit Hose und T-Shirt

Die Kripo Schweinfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.