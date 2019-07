23.07.2019, PP Unterfranken



Kleintransporter entwendet – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

WÜRZBURG / LENGFELD. Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter ein Mietfahrzeug entwendet. Von dem Mercedes Sprinter fehlt bislang jede Spur. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Die letzte Mieterin hatte den weißen Kleintransporter am Samstagabend, gegen 17.00 Uhr, am Friedrich-Bergius-Ring geparkt. Am Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr, war das Fahrzeug plötzlich verschwunden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Sprinter die Kennzeichen RÜD-A9752 angebracht.

Wer zwischen Samstagabend und Montagfrüh am Friedrich-Bergius-Ring etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.